Proiectele pentru productia de hidrogen din surse regenerabile se pot depune pana la 16 august

Proiectele pentru productia de hidrogen din surse regenerabile se pot depune pana la data de 16 august, iar valoarea maxima a ajutorului de stat stabilita este de 50 milioane euro pe intreprindere, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu."Investim in energie curata! 149 de milioane de euro prin PNRR pentru productia de hidrogen din surse regenerabile. Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 149 de ... citeste toata stirea