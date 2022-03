Razboiul ii lasa si fara tigari pe rusi

Philip Morris International (PMI) a anuntat suspendarea investitiilor planificate in Federatia Rusa, inclusiv a lansarilor de noi produse si a proiectelor de investitii in activitatile comerciale, in inovare si in productie. PMI a activat, de asemenea, planul de reducere a operatiunilor de productie din Rusia, pe fondul perturbarilor continue ale lantului de aprovizionare si al schimbarilor cadrului de reglementare."Am urmarit socati razboiul din Ucraina si condamnam violentele in termenii ... citeste toata stirea