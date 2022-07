Reuniune extraordinara a ministrilor europeni ai Energiei

Ministrii Energiei din statele membre UE vor avea o reuniune extraordinara in data de 26 iulie, in contextul in care reducerea livrarilor de gaze naturale rusesti agraveaza riscul unei crize la iarna, a anuntat presedintia ceha a Consiliului UE, informeaza AFP.Cehia, tara care de la 1 iulie 2022 a preluat de la Franta presedintia rotativa a UE, a "decis sa convoace aceasta reuniune extraordinara", a informat pe Twitter presedintia ceha. "Ministrii vor discuta pregatirile UE pentru iarna ... citeste toata stirea