Romania a inregistrat cel mai mare avans al preturilor productiei industriale din UE, in iulie

Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 37,8% in Uniunea Europeana (UE) si cu 37,9% in zona euro, in iulie, comparativ cu perioada similara din 2021, in timp ce Romania a inregistrat cel mai mare avans al preturilor productiei industriale in ritm anual, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).Conform acestor date, preturile productiei industriale au crescut in toate statele membre UE in ritm anual, dar cele mai mari cresteri au ... citeste toata stirea