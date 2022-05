Romania nu va fi niciodata independenta energetic, intrucat sacrificiile economice si sociale ar fi foarte mari, la fel cum s-a intamplat in regimul Ceausescu in anii 1980, a afirmat, joi, Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, in conferinta "Consecintele economice ale razboiului"."Independenta energetica este un tel pe care, in ultimii 30 de ani, il reluam o data la 10 ani. Este un tel cel putin ridicol, ca sa nu spun mai mult. Romania nu este si nici nu va fi ... citeste toata stirea