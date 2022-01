Romania, printre tarile UE care au consemnat un declin al zborurilor comerciale

Numarul zborurilor comerciale in UE a crescut cu 130% in decembrie, comparativ cu perioada similara din 2020, iar Romania se afla printre statele membre UE cu un declin pe acest segment, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Chiar daca numarul zborurilor comerciale in UE a crescut luna trecuta, inca este mult sub nivelul anterior pandemiei (minus 24% comparativ cu decembrie 2019).In termeni absoluti, numarul zborurilor comerciale in UE s-a situat la 383. ... citeste toata stirea