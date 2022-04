Romanii au dat orasul pe tara in timpul pandemiei

Mai mult de 100.000 de romani parasesc, in fiecare an, orasele pentru a se muta in mediul rural, in conditiile in care doar in cei doi ani de pandemie COVID-19, peste 250.000 de locuitori au ales sa se mute din urban la tara, releva o analiza realizata de Frames si Arabesque & Mathaus.Datele Institutului National de Statistica (INS) indica faptul ca, in 2020, in anul de varf al crizei sanitare, 116.491 de persoane au renuntat la viata din oras pentru cea din mediul rural. In sens invers, adica ... citeste toata stirea