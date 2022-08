Romanii au inceput sa puna bani deoparte pentru zile negre

Aproximativ 50% dintre romani apreciaza ca situatia lor financiara s-a inrautatit fata de anul trecut, iar 38% au anticipatii pesimiste si se asteapta ca situatia sa se inrautateasca, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro."Principalul motiv de ingrijorare este cresterea preturilor la energie - mentionata de 38,5% dintre respondenti, in crestere cu 60% fata de un sondaj similar realizat trimestrul trecut. Urmatoarele motive in topul ... citeste toata stirea