Sanjeev Gupta: "In Romania, in primul rand vrem sa inlocuim carbunele cu gazul natural"

In conditiile in care pretul gazelor a atins niveluri record, nu numai in Romania, ci si pe plan european, proprietarul combinatului siderurugic Liberty Galati vine cu o declaratie uimitoare prin care isi exprima intentia de a renunta total la carbune si a-l inlocui cu gaz, pana cand va reusi sa genereze "hidrogen verde". Scopul ar fi reducerea de emisii de carbon."In Romania, in primul rand vrem sa inlocuim carbunele cu gazul natural, o tranzitie de mare importanta in tranzitia catre ... citeste toata stirea