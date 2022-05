Shell vinde catre Lukoil afacerea sa cu benzinarii si lubrifianti din Rusia

Al doilea mare producator de petrol din Rusia, Lukoil, va cumpara activitatile de retail si lubrifianti ale Shell din Rusia, au anuntat joi companiile, in timp ce marea companie britanica isi continua procesul de retragere din tara in urma invaziei din Ucraina, transmite Reuters citat de Hotnews.Tranzactia include 411 statii de vanzare de carburanti cu amanuntul, situate in principal in regiunile centrale si de nord-vest ale Rusiei, si uzina de lubrifianti Torzhok, a precizat Shell intr-un ... citeste toata stirea