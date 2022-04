Toate firmele din Romania vor fi obligate sa plateasca o contributie pentru promovare, anunta presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei

Toate firmele din Romania vor fi obligate, inainte de depunerea bilantului la ANAF, sa plateasca o contributie pentru a fi incluse intr-un catalog pentru promovarea companiilor romanesti, a afirmat, miercuri, Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, intr-o conferinta de presa.Obligativitatea a fost inclusa intr-un proiect de modificare a Legii 335/2007, Legea camerelor de comert din Romania, proiect aflat in dezbatere parlamentara.Reglementarea propusa are in ... citeste toata stirea