TRAINIG SEMINARS in cadrul proiectului Black Sea Basin -LOC-FOOD "Dezvoltare locala si cooperare transfrontaliera in domeniul produselor agricole si a produselor traditionale" BSB 1101.

Am ajuns la finalul proiectului. Conferinta Internationala organizata pe 9.12.2022 la Thessaloniki, a subliniat importanta promovarii produselor traditionale din zona Marii Negre, necesitatea promovarii produselor la nivel European si eficienta colaborarii in cadrul Black Sea Network.Dupa a doua Information Day organizata cu participarea reprezentantilor de la Consiliul Judetean Galati, Primaria Galati, DSP Galati si Tulcea, ANSVSA Braila, MADR s.a., s-au desfasurat in perioada 23 - 26 ... citeste toata stirea