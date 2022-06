Turistii straini au cheltuit in Romania peste 2.460 de lei de persoana in primul trimestru al anului

Turistii straini nerezidenti au cheltuit in Romania, in medie, 2.465,9 de lei de persoana in primul trimestru al anului, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis Agerpres.Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul I 2022, a fost de 232.400, cheltuielile acestora insumand 573,1 milioane de lei (in medie aproximativ 2.465,9 lei/persoana).Calatoriile pentru afaceri (inclusiv participarea la congrese, ... citeste toata stirea