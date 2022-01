Unde se deschide primul magazin Primark in Romania

Retailerul Primark a anuntat joi, 20 ianuarie 2022, planurile de lansare in Romania si deschiderea primului magazin. Noul magazin va marca intrarea Primark pe cea de-a patra piata central si est europeana, dupa inaugurarea cu succes a magazinelor sale din Slovenia, Polonia si Republica Ceha din ultimii ani, unde a avut un real succes.In Romania, primul magazin va fi deschis in Bucuresti, in centrul comercial ParkLake, iar inaugurarea este programata spre sfarsitul acestui an.Primark, retailer ... citeste toata stirea