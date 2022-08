Ungaria autorizeaza o crestere a taierii de lemne pentru foc, din cauza scumpirii gazului

Guvernul ungar a relaxat unele criterii de protectie a mediului pentru a permite taierea mai multor arbori astfel incat sa poata fi acoperita cererea in crestere de lemne pentru foc, dupa cresterea preturilor la gaze naturale si energie electrica in urma razboiului din Ucraina, relateaza agentia EFE.De exemplu, va fi eliminata astfel interdictia taierii de arbori cu capacitate de regenerare din paduri aflate in proprietatea statului si care erau supuse normelor de protectie ecologica. De ... citeste toata stirea