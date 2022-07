Val de turisti straini in Romania

Numarul turistilor straini care au vizitat Romania in luna mai a acestui an a fost de patru ori mai mare decat in perioada similara a anului trecut, a afirmat ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, intr-o conferinta de presa."Conform unor raportari pentru luna mai, care au aparut la inceputul acestei luni, numarul de turisti straini comparativ mai 2022 fata de mai 2021 a crescut de aproape patru ori, adica a ajuns la 142.000, fata de 37.000 de turisti straini anul trecut ... citeste toata stirea