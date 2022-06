Vanzarile cu amanuntul au crescut in Romania, dar au scazut in UE, in aprilie

Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au inregistrat o scadere peste asteptari in luna aprilie, pe fondul reducerii vanzarilor de produse alimentare, arata datele publicate vineri de Eurostat, transmite Reuters.Conform acestor date, vanzarile cu amanuntul au scazut cu 1,3% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in luna aprilie 2022 comparativ cu luna martie 2022. Economistii intervievati de Reuters mizau pe o crestere de 0,3% a vanzarilor cu amanuntul in zona euro de ... citeste toata stirea