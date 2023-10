Asociatia OpenHub Galati organizeaza evenimentul "Tendinte in Industriile Creative", Vineri - 6 Octombrie 2023, la Restaurant Flow (in incinta Hotelului Faleza) din Galati, Str. Rosiori Nr.1.Aceasta conferinta isi propune sa deschida noi orizonturi pentru toti cei interesati sa exploreze si sa se familiarizeze cu tendinte din diverse domenii creative.Despre "Tendinte in Industriile Creative"Participarea la Conferinta "Tendinte in Industriile Creative" reprezinta o oportunitate unica de ... citeste toata stirea