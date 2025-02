11 februarie, Ziua internationala a femeilor si fetelor in stiinta marcata la Galati de catre echipa ByteForce

Marti, 11 februarie 2025, Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica sustine excelenta in STEM si organzeaza alaturi de ByteForce si Colegiul National "Vasile Alecsandri" din Galati evenimentul GIRLS IN STEM!Chiar pe 11 februarie, de Ziua Internationala a Femeilor si Fetelor in Stiinta, pentru a marca aceasta zi speciala, ByteForce CNVA Galati ne invita la o gala dedicata doamnelor si domnisoarelor pasionate de stiinta, tehnologie, inginerie si matematica. ... citește toată știrea