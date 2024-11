160 de ani de traditie in educatie de calitate, la Colegiul National "Alexandru Ioan Cuza" Galati

In aceasta toamna, Colegiul National "Alexandru Ioan Cuza" Galati sarbatoreste 160 de ani de la infiintare.Trecutul remarcabil al Colegiului are ca punct de plecare anul 1864 cand a fost fondata prima scoala comerciala cu profil economic din Romania. De-a lungul timpului, a trecut prin numeroase schimbari ale denumirii, precum si ale specializarilor oferite, adaptandu-se nevoilor societatii pentru ca, in 1990, sa redevina liceu teoretic, foarte aproape de forma si statutul pe care il are ... citește toată știrea