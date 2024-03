20 Martie- Ziua Internationala a Francofoniei, sarbatatorita de Club Kiwanis Galati

Ziua Francofoniei, sarbatorita in fiecare an pe data de 20 martie, a devenit pentru Clubul Kiwanis Galati prilej de sarbatoare si de recunoastere a contributiei la dezvoltarea si inflorirea limbii franceze. In fiecare an, incepand cu 2002, Kiwanis Galati pune in evidenta sarbatoarea limbii si culturii franceze prin actiuni variate, precum concursuri de eseuri, spectacole, intruniri, toate exprimate in limba lui Voltaire.Tema actiunii din 2024 a fost "La participation de la Roumanie aux Jeux ... citește toată știrea