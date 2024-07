900 de elevi galateni cu medii de 10 vor fi premiati la Gala Excelentei in Educatie

Primaria municipiului Galati informeaza ca peste 900 de elevi cu medii de 10, olimpici nationali si internationali, precum si profesorii care au facut performanta vor fi premiati in cadrul Galei Excelentei in Educatie, eveniment care va avea loc joi, 4 iulie, incepand cu ora 17.00, in Gradina Publica.Gala Excelentei in Educatie este un eveniment ajuns la a patra editie, initiat de Asociatia Gloria Education, impreuna cu Primaria Municipiului Galati, care urmareste promovarea elevilor si ... citește toată știrea