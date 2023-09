Pentru intaia data in spatiul basarabeanAsociatia Transilvana pentru Literatura si Cultura Poporului Roman (ASTRA) si-a desfasurat cea de-a 115-a adunare generala, intre 25-28 august 2023, intr-un loc special, in asezarea romaneasca Festelita, raionul Stefan Voda, localitate situata in sud-estul Republicii Moldova. A fost o intalnire de suflet romanesc, la care au participat delegati ai amintitei asociatii din spatiul romanesc de la Tisa pana la Nistru.A fost la datorie prof. univ. dr. ... citeste toata stirea