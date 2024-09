Chimie ecologica si sustenabila la Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna" Galati, prin proiectul Erasmus+ Green Chemistry Practice for a Better Future

Elevii si profesorii Colegiului de Industrie Alimentara "Elena Doamna" Galati, alaturi de copiii si profesori belgieni, turci si sloveni au aprofundat tema obtinerii sapunului ecologic din ulei uzat la Istanbul, coloranti in Bruxelles, compost la Galati, in saptamana 15-21 septembrie 2024. Musafirii au fost gazdele copiilor galateni din proiect in Istanbul, Bruxelles si alti trei elevi vor pleca la Ljubljana in octombrie 2024. In aceasta saptamana au locuit impreuna cu elevii din Galati din ... citește toată știrea