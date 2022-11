Duminica, 27 noiembrie 2022, ajunge la Galati, Sfantul ucrainean Paisie de la Neamt

"Intrarea in Biserica a Maicii Domnului" a adunat la Biserica "Vovidenia" din Galati crestinii care au dorit sa se bucure de cateva momente de ragaz.A slujit Arhiepiscopul Dunarii de Jos, Inaltpreasfintitul Parinte Casian, insotit de preotii din parohie, parintele Octavian Pelin si fiul - pr. Paroh Gabriel Pelin, profesor la Seminarul Teologic "Sfantul Apostol Andrei" din Galati.Sarbatoarea a adus in centrul atentiei copilul, rolul si rostul Sfintei Fecioare Maria, in istoria mantuirii ... citeste toata stirea