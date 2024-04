Festivalul International de Animatie "Gulliver" 2024 - editie aniversara

Cu pasi repezi si increzatori, Teatrul pentru Copii si Tineret "Gulliver" se pregateste pentru editia din acest an a Festivalului International de Animatie GULLIVER, ce se va desfasura in perioada 20-25 mai si care este o editie aniversara, prin care indragitul teatru galatean celebreaza 30 de ani de continuitate si de consecventa in slujba artei, culturii, a educatiei si a frumosului. Astfel, Festivalul GULLIVER 2024 se bucura de un program de spectacole special, complex, cu o reprezentare ... citește toată știrea