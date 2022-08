Festivalul SUPER de educatie alternativa dedicat adolescentilor, la a 10-a editie

Intre 29 august si 4 septembrie 2022, ONG-ul Super a pregatit o serie de proiectii de film, concerte, o expozitie de arta si lansarea unei antologii de poezie, realizate de adolescenti din toata lumea, toate reunite sub egida celei de-a 10-a editii a Festivalului Super."Ne bucuram ca, dupa zece ani in care am crescut de la o editie la alta, Super ajunge in cele mai importante spatii culturale din Bucuresti de pana acum: Cinema Muzeul Esaranului, Gradina cu Filme - Cinema & More, Galeria S.E.N. ... citeste toata stirea