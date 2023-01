FOTOGALERIE Galati: Ziua Culturii Nationale, marcata la statuia poetului Mihai Eminescu

Consiliul Judetean Galati si Centrul Cultural Dunarea de Jos, in parteneriat cu Filiala Sud Est a Uniunii Scriitorilor din Romania, au organizat astazi celebrarea, la Galati, a Zilei Culturii Nationale.Festivitatile au debutat, la ora 10.30, cu un concert oferit de Fanfara Valurile Dunarii, in Parcul Eminescu.Cateva zeci de galateni, printre care reprezentanti ai institutiilor de cultura galatene, scriitori, jurnalisti, profesori, dar si numerosi copii, s-au adunat in Parcul Eminescu, la ... citeste toata stirea