FOTOGALERIE: Ziua Nationala a Portului Traditional din Romania, marcata la Galati de catre Asociatia Femeilor Intreprinzatoare din Romania -Galati

Anul acesta, duminica, 12 mai 2024 am sarbatorit Ziua Nationala a Portului Traditional din Romania. Marcarea acestei zile a fost instituita prin Legea 102/2015, iar initiatorul ei a fost europarlamentarul Maria Grapini."Prin instituirea unei zile a portului popular se marcheaza importanta si din punct de vedere al valorii culturale pentru fiecare popor a portului si traditiilor proprii si se evidentiaza modul in care cetatenii europeni pot trai in unitate prin diversitate,