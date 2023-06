Asociatia Gloria Education impreuna cu Primaria Municipiului Galati, organizeaza pentru al III-lea an consecutiv, GALA EXCELENEsEI IN EDUCAEsIE. Ea urmareste promovarea elevilor si a profesorilor, a scolilor gimnaziale si a liceelor, a proiectelor si a organizatiilor care au un impact semnificativ asupra sistemului educational din Municipiul Galati.Evenimentul va alea loc joi, 22 iunie 2023, in Gradina Publica."Prin acest proiect, premiem performanta si impulsionam competitia si creativitatea ... citeste toata stirea