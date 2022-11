Gala premiilor UZPR - "Pandemie si patriotism" Doua pentru Filiala Galati!

Gala Premiilor Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania, cu tema de concurs "Pandemie si patriotism" a adunat, la sala "Teatrelli" din Bucuresti, intre premiati, si doi ziaristi de la Filiala "Radu Macovei" - Galati.In deschiderea evenimentului, ziaristul Sorin Stanciu, presedintele UZPR, a salutat invitatii, precizand ca intalnirea este sub semnul comemorarii unui an de la adormirea in Domnul a ziaristului de radio Dinu Doru Glavan, fost presedinte UZPR. A incalzit atmosfera, un film ... citeste toata stirea