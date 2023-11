Festivitatea de deschidere a celei de-a sasea editii a Salonului Inovarii si Cercetarii UGAL INVENT s-a desfasurat astazi, 9 noiembrie 2023, in holul central al Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati. La eveniment sunt prezentate peste 280 de cercetari, inovatii si inventii din aproape 40 de domenii."Asa cum ne-am obisnuit, in ultimii 3-4 ani am reusit sa batem record dupa record. La UGAL INVENT de anul acesta este inca un record batut, atat ca numar de participanti cat si ca numar de ... citeste toata stirea