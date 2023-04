Scoala Primara Nanny - Galati organizeaza sambata, 13 mai 2023, conferinta educationala cu tema "Motivatie in educatie". Aceasta conferinta este sustinuta de Oana Moraru si se adreseaza atat parintilor, cat si celor implicati in procesul educational."Ce nu functioneaza pentru motivatia scolara si ce punem in schimb? " Intrebare pe care si-o adreseaza majoritatea dintre noi si la care vom primi raspuns in cele 4 ore ale conferintei.Nu functioneaza scenariile fataliste, acelea pe care le face ... citeste toata stirea