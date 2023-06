In perioada 19 - 22 iunie 2023, va avea loc examenul de Evaluare Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a. Probele se vor desfasura dupa urmatorul calendar:19 iunie 2023 - proba scrisa la Limba si literatura romana; 21 iunie 2023 - proba scrisa la Matematica; 22 iunie 2023 - proba scrisa la Limba si literatura materna. Afisarea rezultatelor initiale va avea loc pe data de 28 iunie 2023, pana la ora 14.00.Contestatiile se vor depune in aceeasi zi, in intervalul orar 16.00 - 19.00 si pe ... citeste toata stirea