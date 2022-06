Marti seara, la Teatrul Dramatic din Galati, s-a deschis a XII-a editie a Festivalului "EcoFest" - 2022. Tinerii au lasat blugii si adidasii acasa!

Marti seara, ziaristul Sorin Stanciu - presedintele Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania - a deschis, in sala Teatrului Dramatic "Fani Tardini", a XII-a editie a Festivalului International de Film Ecologist pentru Tineret "Ecofest" - Galati, 2022."Sunt onorat sa fiu alaturi de dumneavoastra, in acest minunat oras verde, Galati, la cea de-a XII-a editie a Festivalului "EcoFest", o manifestare care a dovedit continuitate si calitate, de la editie la editie. Am inceput candva, la Oradea, ... citeste toata stirea