In cadrul evenimentului Meet and Code, Editia 2023, elevii clasei a III-a E de la Scoala Gimnaziala nr. 28 Galati au obtinut o finantare de 300 de euro prin care au achizitionat dispozitivele necsare pentru a derula propunerea de proiect, "Oglinda, oglinjoara". In cadrul acestui eveniment, 25 de copii de varsta scolara mica (9-10 ani) au invatat sa programeze Camera HUSKYLENS pentru recunoastere faciala prin parcurgerea a 4 etape: detectarea fetei, alinierea trasaturilor, codarea trasaturilor ... citeste toata stirea