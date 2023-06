Miercuri, 14 iunie, de la ora 16.00, Casa Corpului Didactic Galati gazduieste dezbaterea cu tema "DESPRE SCOALA IN ERA DIGITALA - Oportunitati si provocari pe care noile tehnologii le aduc in educatie".Dezbaterea o are ca invitata pe Mariuca Talpes, liderul proiectului MERITO, iar gazda si moderator va fi profesorul Doru Castaian. Dezbaterea va aborda problematica integrarii tehnologiei in actul didactic, nu doar ca instrument ajutator, ci ca mediu care sa ii pregateasca pentru viitor pe ... citeste toata stirea