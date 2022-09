Noaptea Cercetatorilor Europeni 2022 la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

In perioada 30 septembrie - 1 octombrie 2022, cercetatorii din consortiul ReCoNnect invita publicul larg sa descopere lumea extraordinara a stiintei prin zeci de activitati destinate mintilor curioase de toate varstele, in cadrul evenimentului Noaptea Cercetatorilor Europeni 2022. Anul acesta, evenimentul se desfasoara sub patronajul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si prezinta activitati dintre cele mai diverse in 19 de locatii din tara, toate gravitand in jurul tematicii ... citeste toata stirea