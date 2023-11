Asociatia Institutul pentru Dezvoltarea Evaluarii in Educatie (Asociatia IDEE) va anunta cu placere ca s-a dat STARTUL inscrierilor la Jocul-concurs international Cangurasul matematician pentru clasa pregatitoare si clasele I-IV. Concursul International de Matematica Aplicata Cangurul este cel mai mare din lume, el organizandu-se in peste 90 de tari, inclusiv Romania. Problemele sunt elaborate de echipe internationale. In Romania, Cangurul se desfasoara in limbile romana si maghiara. Data la ... citeste toata stirea