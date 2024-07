Teatrul Dramatic "Fani Tardini" a incheiat Stagiunea 2023-2024. Vezi unde se vor tine spectacolele de la toamna

Teatrul Dramatic "Fani Tardini" din Galati a incheiat Stagiunea 2023-2024. In aceasta stagiune, 2023-2024, au avut avanpremiera/premiera urmatoarele spectacole:BUJOR de Doru Vatavului, regia Leta Popescu, scenografia Bogdan Spataru, premiera 2 septembrie 2023; spectacol produs in cadrul PROIECT 9. TEATRU ROMANESC CONTEMPORAN, program artistic derulat de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" in perioada 2021-2024 MARTIRI de Marius von Mayenburg, regia Adi Iclenzan, scenografia Daniel Divrician, ... citește toată știrea