Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati a semnat un "Memorandum of Understanding" cu Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE) care isi propune sa promoveze inovatia in sectorul educational.Universitatea isi asuma pregatirea personalului si va asigura programe de pregatire si reconversie profesionala dedicate noii tehnologii, aliniindu-se strategiei Comisiei Europene in domeniile productiei de celule de baterii pentru vehiculele electrice."Colaborarea excelenta pe care o avem cu ... citeste toata stirea