"Webometrics Ranking of World Universities": Locul 10 din 102 universitati romanesti, pentru Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati ocupa locul 10 in "Webometrics Ranking of World Universities", la sectiunea universitati din Romania.Continuand evolutia ascendenta din ultimii ani, marcata prin realizarea unui maxim istoric al publicatiilor indexate in Clarivate -Web of Science, Universitatea Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati a ocupat in locul 10 la nivel national din cele 102 universitati evaluate in cadrul clasamentului "Webometrics Ranking of World Universities", Editia ... citește toată știrea