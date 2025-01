Ziua Culturii Nationale, celebrata la Casa Artelor din Galati

Casa Artelor isi redeschide portile in anul 2025 in aceasta saptamana - joi 15 ianuarie, la ora 18:30 - cu un eveniment cultural de inalta tinuta, in care celebram Ziua Culturii Nationale. Intitulat Reverii in glasuri corale, recitalul aduce un tribut spiritului creativ romanesc si patrimoniului cultural national, marcand o celebrare a operei si influentei poetului national Mihai Eminescu.Recitalul va fi sustinut de Corul Teatrului National de Opera si Opereta "Nae Leonard" din Galati, sub ... citește toată știrea