14 medalii pentru Smart, CSM si Sah Club la Nationale

Saptamana trecuta, la Olanesti, s-a desfasurat Campionatul National de sah pe echipe pentru copii, juniori si tineret. Galatiul a fost reprezentat de cele trei cluburi importante: ACS Smart, CSM si Sah Club, care au reusit, in ciuda problemelor financiare, si nu numai, cu care se confrunta, sa cucereasca numai putin de 13 medalii.Partea leului si-au luat-o cei de la ACS Smart, condusi de Lucian Gilea, care au obtinut opt medalii: aur la sah rapid Baieti Under 18 in formula: Matei Stefan Vilcu, ... citeste toata stirea