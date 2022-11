15 medalii mondiale pentru karateka galateni de la Meikyo si CSM

In perioada 11-13 noiembrie 2022, s-a desfasurat la Skopje in Macedonia, a XXI-a editie a Campionatului Mondial de Karate Traditional pentru copii, cadeti, juniori, tineret si seniori. La startul competitiei s-au aliniat 1053 de sportivi. C. S. Meikyo Galati a participat la aceasta competitie cu 6 sportivi la categoriiile de varsta copii 2 si copii 1, obtinand 9 medalii, dupa cum urmeaza: 3 medalii de aur, 1 medalie de argint, 5 medalii de bronz si un loc IV. Rezultatele sportivilor C.S. Meikyo ... citeste toata stirea