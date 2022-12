2022, cel mai bun an din istoria clubului United Galati

Sportul galatean se ambitioneaza sa obtina rezultate deosebite in ciuda problemelor financiare si de infrastructura cu care se confrunta. Anul pe care il vom incheia peste cateva zile a fost unul de exceptie pentru United Galati care si-a trecut in palmares cele trei trofee de pe plan national: campionat Liga 1, Cupa si Supercupa Romaniei si a reprezentat cu cinste orasul de la Dunare si Romania in UEFA Futsal Champions League, unde s-a oprit in Elite Round dupa ce a avut parte de meciuri de ... citeste toata stirea