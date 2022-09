3 Jucatori De Fotbal Legendari Pentru Otelul Galati

Otelul Galati a trecut prin bune si rele, faliment si succes. Este o echipa cu o istorie marcata de urcusuri si coborasuri, o echipa rar prezenta in discutiile despre istoria fotablului romanesc. Chiar si asa, din 1964 pana acum, numerosi jucatori foarte impresionanti au purtat adidasii echipei. Cei ce trebuiesc neaparat mentionati sunt prezentati in randurile urmatoare. Daca vreti sa pariati pe Otelul Galati in urmatoarele meciuri, aveti aici un cod promo Betano pe care il puteti folosi cu ... citeste toata stirea