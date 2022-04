A 14-a victorie consecutiva pentru Unirea Branistea

Liga a 4-a galateana la fotbal a programat la sfarsitul saptamanii trecute partidele celei de-a 14-a etape. Derbiul a adus fata in fata primele doua clasate, Vointa Cudalbi si Unirea Branistea. Dupa un meci echilibrat, influentat si de ploaia torentiala din cea de-a doua repriza, liderul s-a impus la limita gratie golului reusit de Naparlica in min.20. Formatiile care au evoluat: Vointa, antrenor Gelu Munteanu: Petrea - C. Andrei, Dajboc, Carja, Ticau, Manau, Dragomir, Chiciuc, Postelnicu, ... citeste toata stirea