A patra victorie pentru baschetbalistii de la CSM Galati si locul 2 in Conferinta B

Liga Nationala de Baschet Masculin Mozzart Bet a programat in weekend partidele celei de-a 6-a etape. CSM Galati s-a deplasat in Capitala pentru confruntarea cu nou promovata ABC Laguna. Surprinzator, lanterna conferintei B, fara victorie in acest sezon, a inceput mai bine meciul disputat la Arena de Baschet si a intrat cu opt puncte avantaj, scor 36-28, la vestiare. Coach Florin Nini si-a mustruluit serios elevii la pauza, acestia au reactionat prompt, lucrurile au intrat pe fagasul normal, au ... citeste toata stirea