Academia de Baschet Phoenix, vicecampioana nationala

La Targoviste s-a desfasurat, in perioada 23-27 martie, turneul final al Campionatului National de baschet pentru juniorii Under 15. Galatiul a fost reprezentat cu onoare de Academia de Baschet Phoenix, antrenori Dalibor Dixon Destanovic si Cristina Nini, care a devenit vicecampioana nationala dupa ce a inregistrat rezultatele: 75-44 cu CSU Sibiu, 81-47 cu CSS Tg.Jiu, in grupa, 82-37 cu Laguna Bucuresti, in sferturi, 78-67 cu CSS Ploiesti, in semifinale, 56-67 cu ACS Dan Dacian Portocaliu ... citeste toata stirea